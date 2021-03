Aulas presenciais continuam previstas para o dia 5 de abril Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 09:44

Petrópolis - A previsão de retomada gradual das aulas presenciais, com ensino híbrido, nas redes pública e privada de educação, continua fixada para o dia 5 de abril em Petrópolis. Na reunião ficou acertado que o calendário escolar na cidade seria iniciado no dia 3 de fevereiro, para acolhimento, com aulas remotas a partir do dia 8 de fevereiro, esquema que está sendo mantido até o momento.

O governo municipal, com as secretarias de Saúde e Educação, e em conjunto com a Câmara de Vereadores, o Sindicato dos Professores de Petrópolis e Região (Sinpro), o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (Sepe - Núcleo Petrópolis) e representantes de escolas particulares e da União Estadual de Estudantes Secundaristas (UEES-RJ), tinha definido em janeiro detalhes da retomada das aulas em escolas públicas, particulares e universidades de Petrópolis.

A secretária de Educação, Márcia Palma, anunciou que a Plataforma Educa em Casa, utilizada por alunos da rede municipal de Educação, foi remodelada, e os alunos que não têm acesso à internet receberiam, como em 2020, o material impresso.