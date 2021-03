Governo municipal, através da Secretaria de Saúde, abriu mais 2 pontos de vacinação para idosos a partir de 80 anos Divulgação/Ascom

Petrópolis - Com o objetivo de acelerar a vacinação de idosos com mais de 80 anos na cidade, a Secretaria de Saúde disponibiliza a partir de segunda-feira (15) dois novos pontos de vacinação contra a COVID-19, nos bairros Bingen e Morin.





“Não mediremos esforços para vacinar o quanto antes a população. Temos feito todo possível para acelerar chegada de doses de vacinas, para que possamos ampliar também a vacinação na nossa cidade”, afirmou o prefeito interino, Hingo Hammes, lembrando que, além das articulações junto ao Estado e ao Governo Federal, a prefeitura aderiu ao movimento liderado pela Frente Nacional de Prefeitos, para criar um consórcio que permitirá a compra direta de vacinas contra a COVID-19.



Com esta ampliação, Petrópolis passa a ter seis diferentes pontos para vacinação de idoso: as UBSs Quitandinha, Itamarati e Morin (sem drive thru); e os pontos de drive thru no Parque Municipal, em Itaipava; no campus da UCP da Rua Benjamim Constant (Centro), e no Ginásio da UCP no Bingen – nestes pontos a vacinação também está disponível para quem chega a pé.



“Estamos abrindo mais estes dois pontos de vacinação em função da grande procura que verificamos desde que abrimos o cadastro para esta faixa etária. Ampliando os pontos de vacinação, conseguiremos atender de forma mais ágil os idosos com mais de 80 anos”, destacou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

Com mais dois pontos de vacinação abertos, o número de vagas para cadastro de pessoas com mais de 80 anos, subirá de 500 para 750 por dia. A Secretaria de Saúde disponibiliza por dia, 100 vagas para cadastro em cada uma das UBSs; já os pontos de drive thru, disponibilizam, cada um, 150 vagas por dia. Em todos os pontos a vacinação acontece das 9h às 16h. O idoso deve comparecer ao ponto escolhido na data agendada, portando identidade, cartão de vacina e comprovante de residência A estimativa da Secretaria de Saúde é de que cerca de 4.518 idosos nesta faixa etária vivem na cidade.



Para facilitar o cadastramento de idosos que encontram dificuldades para lidar com a internet, a Secretaria de Saúde disponibilizou dois telefones para que idosos que estão na faixa de vacinação - pessoas entre 80 e 84 anos - possam solicitar, por telefone, o agendamento para a vacinação contra a COVID-19. Neste caso o idoso deve entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelos telefones 2233-8850, 2233-8852. O atendimento está disponível de segunda a sexta-feira das 9h às 16h.



“"É importante lembrar que os demais grupos continuam sendo vacinados, ou seja, a vacinação para pacientes acamados e para profissionais de Saúde continua sendo realizada”, completou o secretário.



A Prefeitura mantém ainda um canal de comunicação direto com a população, via WhatsApp, para esclarecer dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19. Nestes casos, as mensagens devem ser enviadas para o número 99946-1161.