Publicado 13/03/2021 08:29 | Atualizado 13/03/2021 08:53

Petrópolis - O Hospital Santa Teresa (HST) divulgou uma nota no final da tarde desta sexta-feira (12), onde informa que a partir de sábado (13) estão suspensas por tempo indeterminado as visitas hospitalares, assim como visitas às mães que acabaram de dar à luz em quartos coletivos.



A medida, segundo o HST, tem por objetivo evitar a aglomeração de pessoas dentro do Hospital neste momento de aumento do número de casos de pacientes contaminados com a COVID-19 na cidade.

Situações especiais, como pacientes terminais por exemplo, vão ser analisadas caso a caso, segundo a direção do hospital.

Nesta sexta-feira (12), o HST completou 145 anos de inauguração, e fez uma homenagem aos colaboradores que ajudaram a construir sua história com o plantio de um ipê amarelo no jardim da instituição.