Procon Petrópolis realiza Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 18:33 | Atualizado 13/03/2021 19:16

Procon Petrópolis, juntamente com a Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil) e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), realiza o Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas, entre os dias 15 e 31 de março, que acontecerá na plataforma de solução de conflitos Petrópolis - No conjunto de ações em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, o, juntamente com a Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil) e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), realiza o Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas, entre os dias 15 e 31 de março, que acontecerá na plataforma de solução de conflitos www.consumidor.gov.br

“É um prestígio para Petrópolis participar de um encontro como esse. É o reconhecimento do trabalho que desenvolvemos no município em prol do consumidor. É importante salientar, por outro lado, que será uma grande oportunidade para as pessoas conseguirem um bom acordo e se livrarem do endividamento junto às instituições financeiras”, explicou o coordenador do Procon Petrópolis, Jorge Badia.

O objetivo da ação dos órgãos de defesa do consumidor é reestabelecer o equilíbrio do orçamento doméstico das famílias que estão endividadas e precisam manter o nome limpo, longe de qualquer inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Para isso, a ProconsBrasil programou com a Febraban a adesão das instituições financeiras, buscando viabilizar condições favoráveis ao pagamento, ao ajuste do valor das parcelas, a periodicidade dos pagamentos, a redução dos juros e multas, ou mesmo condições para a quitação do débito que o cidadão tenha com uma instituição financeira. Para participar do mutirão on-line, basta o consumidor fazer o seu registro na plataforma www.consumidor.gov.br, quando receberá um login e senha. Nesse momento, o consumidor fará o relato do seu problema, devendo informar que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem o prazo de 15 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor. No momento do preenchimento do registro, é imprescindível que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos bancos e instituições financeiras participantes. O Procon Petrópolis orienta ainda que o consumidor, no seu relato, informe que está participando do mutirão, com a seguinte hashtag: #MutiraoProconsBrasil Terminado o prazo de 15 dias para resposta do fornecedor, o consumidor passa a ter o prazo de 20 dias para avaliar o retorno dado pela empresa e se a resposta foi satisfatória.