Petrópolis - A I Mostra Rane de Cultura Negra de Petrópolis começa neste domingo (21), com o objetivo de fomentar atividades artísticas que enaltecem a cultura negra. Com realização inteiramente online, a iniciativa promoverá a exibição de diferentes manifestações em que o artista negro será protagonista.

A proposta é incentivar reflexões sobre o racismo, ainda tão presente na sociedade e diretamente refletido na desigual oportunidade ao artista negro. As atividades serão realizadas por meio de plataforma digital do evento até o dia 27 de março.



A realização do evento é possível por meio de recursos obtidos pelos governos Federal e do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. A organizadora do evento, a atriz e diretora de teatro, Simone Gonçalves, enfatiza que a Mostra visa o fortalecimento e a resistência da cultura negra. Além de apresentações teatrais, o evento reúne outras linguagens.

“Além da busca pela promoção de ações de resgate e valorização do negro, a mostra contribui para o combate ao racismo. A mostra irá valorizar o artista negro da cidade e gerar renda para os mesmos”, destacou Simone.



Durante os sete dias, a Mostra oferecerá uma programação bastante diversificada com peça de teatro, show de música, danças, oficinas, contação de histórias, leitura dramatizada e exposição de fotos e artes plásticas.

A programação vai oferecer atrativos em diferentes horários durante todos os dias de evento. A partir dessa primeira edição, a proposta é incluir a mostra no calendário oficial da cidade. “Queremos fazer deste evento um movimento de valorização da arte negra e que ele esteja na programação turística da cidade”, enfatizou Simone, ressaltando que a cultura negra também faz parte da história de Petrópolis.



Mostra fortalece atividade desenvolvida pela Rane - Casa de Cultura Negra



O foco na valorização da cultura e manifestação artística do negro da cidade é o principal objetivo da Rane - Casa de Cultura Negra, fundada em Petrópolis em 2019. Desde então, os envolvidos têm se engajado no fortalecimento e manutenção das tradições, além de desenvolver atividades artísticas e culturais dos negros de Petrópolis. Criado por Soninha Maracanã, o espaço é o primeiro a valorizar a arte local.

A programação será bastante variada e busca atender o público de todas as idades: crianças, adolescentes, adultos e idosos.



21/03

19h – Apresentação teatral “A Mulher Maracanã”, do grupo Denegrindo



22/03

14h - Exposição fotografias de Yuri Mendes

18h - Performance teatral: Artes e Afetos:Heitor dos Prazeres com Fernando Vianna

20h – Apresentação musical, Black Music, com DJ Igor Penha e Ernest JR



23/03

14h - Contação historia com Lia de Itamaracá com Cleo Fernandes

18h - Exposição de Artes com Cipriano

19h - Oficina Dancehall, com Sulamita Costa

20h – Performance Teatral: "Exercício poético sobre o amor" Yuri Medes e Maicon Vianna

24/03

14h - Contação de História, “Vovó não Quer Casca de Côco no Terreiro, com Soninha Maracanã

18h - Performance teatral Páginas Viradas com Jarbas Paullous

20h – Apresentação musical com Lú de Oliveira



25/03

14h – Contação de história, A pedrinha OBAX com Matheus Almeida

16h - Oficina dança do ventre para a terceira idade , com Sandra Urselino

18h – Performance teatral, “Intolerância”, com Soninha Maracanã

20h – Apresentação “Música de Preto”, com Nicole e João Pedro



26/03

14h - Oficina Abayomi e Turbante, com Soninha Maracanã

18h - Performance teatral: Memória Epidérmica com Yuri Mendes

20h – Performance Dança Corpos -



27/03

14h – Contação de história com Leandra Lima

18h – Leitura dramatizada “Deus não assiste TV”, com Maicon Vianna

19h - Oficina de consciência corporal, com Kyldare Rodrigues

20h - Show “Laços”, de Focos Produções