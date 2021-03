Vacinação contra COVID-19 mudará de local no bairro Itamarati Divulgação

Publicado 28/03/2021 10:49

Petrópolis - Por conta do aumento de público com a ampliação da campanha de imunização contra a COVID-19, além de abrir novos pontos de vacinação, a Secretaria de Saúde, está readequando, a partir de terça-feira (30) a estrutura para atendimento, alterando dois locais de vacinação.

No Itamarati, a vacinação que vem sendo realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS Itamarati) passa a ser realizada no Clube Palmeiras, local mais amplo e que fica em endereço próximo. Com isso, idosos que estão agendados para a vacinação na UBS, a partir do dia 30 deverão se dirigir ao novo endereço para receber a vacina.

Outra alteração será feita no ponto de vacinação que funciona no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp – ponto destinado exclusivamente ao atendimento de profissionais de Saúde – que será transferido para a Casa da Educação (Casa Visconde de Mauá). O novo ponto de vacinação fica nas imediações do Palácio de Cristal.

Com isso, a partir de terça-feira (30), os profissionais de saúde que estão agendados para receber a vacina no HMNSE devem se dirigir ao novo local. Em ambos pontos, a vacinação segue sendo realizada das 9h às 16h.

“Esta reorganização foi necessária uma vez que, com a ampliação do público a ser vacinado, mais pessoas estão sendo atendidas nestas unidades. Estamos buscando espaços mais amplos e fazendo estas modificações para que as pessoas sejam melhor acomodadas”, explicou o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho.