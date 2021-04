Reunião entre o prefeito interino, Hingo Hammes, e empresários da cidade Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 19:55

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, se reuniu na manhã desta quarta-feira (31) com um grupo de empresários e comerciantes para discutir os avanços da COVID-19 e as medidas restritivas decretadas na segunda-feira (29), em todo o município.

O grupo esclareceu dúvidas sobre a decisão e pediu que o município reveja as determinações definidas neste último decreto, além de defender o tratamento precoce.



Para o prefeito interino, o debate transparente é necessário, com envolvimento dos empresários e comerciantes de todos os setores, para o controle da pandemia e redução de novas infecções e óbitos pela doença.

Publicidade

“Estamos em um momento extremamente preocupante, por isso precisamos trabalhar juntos e com transparência. Sabemos que muitos não concordam com as medidas, mas precisamos encontrar maneiras de desacelerar a taxa de contágio do coronavírus porque, apesar dos esforços, a rede de saúde não suporta mais a crescente demanda”, frisou Hammes, que ouviu dos empresários a preocupação em relação aos impactos econômicos das ações.



Os vereadores Marcelo Lessa, Eduardo do Blog e Octávio Sampaio, também participaram do encontro, onde ficou definido que será criada uma comissão para acompanhar, no dia 4 de abril, a reunião que irá analisar os resultados das medidas anteriores e definir as próximas que deverão ser tomadas pelo Poder Executivo.