Barreiras sanitárias fixas atuam em 4 pontos de entrada em Petrópolis Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 17:22 | Atualizado 01/04/2021 17:28

Petrópolis - As barreiras sanitárias impediram 899 veículos de entrar em Petrópolis do dia 23 de março até esta quinta-feira (1º). O controle de acesso ao município acontece de forma fixa em quatro pontos: Quitandinha, Bingen, Alto da Serra e Bonsucesso. Além dessas, uma acontece de forma volante, sendo que desta vez os agentes realizaram a ação no Rocio.

Na barreira do Quitandinha, retornaram 34 veículos provenientes de outras cidades até às 16h de hoje. No Bingen, 17 automóveis foram impedidos de entrar no município. Em Bonsucesso, foram 18. Já no bloqueio do Alto da Serra, 15 carros foram obrigados pelas equipes a voltar para os seus municípios.

O trabalho realizado nas barreiras sanitárias conta com equipes da CPTrans, Vigilância Sanitária, Guarda Civil, Defesa Civil e da coordenadoria especial de Relações Institucionais, por intermédio dos agentes regionais.

O objetivo da barreira sanitária é diminuir a migração de pessoas de fora para a cidade, buscando impedir o aumento da circulação e reduzir a taxa de contágio. “As restrições não são desejadas, mas são muito necessárias neste momento”, explicou Fernanda Ferreira, coordenadora de Relações Institucionais.