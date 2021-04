Aulas presenciais serão liberadas somente em maio em Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 19:13

Petrópolis - O governo municipal publicará um novo decreto adiando a retomada das aulas presenciais, de forma híbrida, em escolas públicas, particulares e universidades de Petrópolis. A nova regra suspende, em parte, algumas medidas definidas no final de janeiro, que previam essa retomada para a próxima segunda-feira (5). No novo documento, a retomada fica adiada para 3 de maio, observadas as orientações sanitárias da Secretaria de Saúde.

O tema vem sendo debatido desde o início do ano. O adiamento, entretanto, se fez necessário no momento em que novas medidas estão sendo tomadas pelo governo com o objetivo de conter o avanço da contaminação pelo COVID-19 na cidade. O decreto prevê a retomada gradual das aulas presenciais das redes de ensino, da Educação Básica, pública e privada, observado o monitoramento do quadro epidemiológico.

Segundo a Secretária de Educação, Márcia Palma, o novo decreto vem reforçar a preocupação com a saúde dos alunos, professores, funcionários e seus familiares. “O plano de retomada está pronto, mas com as alterações temporais que foram necessárias diante da situação atual”, explicou.

Ela frisou ainda que o cronograma de aulas remotas para os cerca de 41 mil estudantes da rede pública municipal, através da plataforma Educa em Casa, será mantido.