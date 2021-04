Os fiscais percorreram diversos bairros, como Alto da Serra, São Sebastião, Quitandinha, Mosela, Cascatinha, Corrêas, Nogueira, além dos distritos de Itaipava, Secretário e Posse Divulgação

Petrópoilis - As forças de segurança e equipes de fiscalização da Prefeitura realizaram entre a noite de sexta-feira (16.04) e madrugada de sábado (17.04) mais uma operação Choque de Ordem, com objetivo de manter o cumprimento das medidas de restritivas estabelecidas pelo governo municipal que estão em vigor. Não houve flagrante de irregularidades durante a fiscalização.

Os fiscais percorreram diversos bairros, como Alto da Serra, São Sebastião, Quitandinha, Mosela, Cascatinha, Corrêas, Nogueira, além dos distritos de Itaipava, Secretário e Posse.

"As equipes estão atuando para que os comerciantes respeitem os decretos. Além de fiscalizar, estamos conscientizando as pessoas. Se cada indivíduo fizer o seu papel, vamos reverter o quadro", destaca a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo.

As ações das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização da prefeitura vão permanecer nos bairros e nos distritos da cidade para que haja o estrito cumprimento do decreto durante sua vigência. “Não adianta o comerciante descumprir as regras. O município está amparado legalmente para fazer valer o decreto”, completa a secretária.

“A equipe de fiscalização pede a compreensão dos proprietários e clientes, já que o fechamento das lojas será mantido conforme o decreto municipal. Precisamos juntos reduzir o grau de contaminação pelo vírus”, explicou Hailton Lima, chefe da Divisão de Fiscalização de Posturas da SSOP.