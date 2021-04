o atleta Magdiel Pessata, que defendeu as cores do Serrano nas últimas temporadas e participou das últimas campanhas "Sangue Azul" Arquivo/Serrano FC

Petrópolis - Nesta terça-feira (20), o Serrano FC deu início à tradicional campanha “Sangue Azul”, que chega em sua sexta edição em 2021. Os torcedores do Leão da Serra poderão doar sangue em nome do clube e participar desse ato solidário até o dia 30 de abril.

Realizada em parceria com o Banco de Sangue Santa Teresa desde 2016, este ano, a campanha tem o lema “O Leão é vitorioso em campo e solidário fora dele”. Os primeiros 150 doadores receberão uma camisa com a frase e o símbolo do mascote Leão Guerreiro. Para ganhar o brinde, o torcedor deve informar que a doação é para a campanha.

"O Leão é vitorioso em campo e solidário fora dele" é o lema da campanha Sangue Azul Divulgação

Segundo o captador do Banco de Sangue, Vinícius Pereira, a última edição contou com a participação de 81 torcedores, que ajudaram a salvar centenas de vidas.

“É uma grande expectativa em torno dessa tradicional campanha e uma única doação pode salvar até quatro vidas", disse Pereira.



O Banco de Sangue Santa Teresa fica localizado na Rua Doutor Paulo Hervê, 1130, no bairro Bingen e funciona todos os dias, das 7h às 18h (inclusive domingos e feriados). A unidade possui estacionamento conveniado no Badia Shopping, que é gratuito aos doadores durante o período da doação.

Os doadores que necessitarem de transporte até o local, podem entrar em contato com o Banco de Sangue através do WhatsApp (24) 99269-4355 e agendar um horário entre 8h às 17h.

Mais informações:

O Banco de Sangue Santa Teresa é responsável pelo atendimento na maioria das unidades de saúde de Petrópolis e regiões próximas. A média mensal de transfusão de sangue é de 650 a 700 bolsas. Por conta disso, a doação de sangue é imprescindível para que os hospitais continuem atendendo pacientes em tratamentos e cirurgias. A única forma de garantir o suprimento de sangue é através de doações voluntárias.

O que é preciso para doar sangue?

-Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

-Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

-Estar em boas condições de saúde;

- Pesar no mínimo 50 kg;

- Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

- Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas. Não é necessário estar em jejum;

- Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

- Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

- Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 30 dias;

- Não ter tido Sífilis, Doença de Chagas ou AIDS;

- Não ter diabetes em uso de medicações.