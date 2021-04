Caso foi atendido por policiais da 106ª DP, de Itaipava, que passavam pelo local Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 20:44

Petrópolis - Uma mulher foi detida na tarde desta terça-feira (27), em Itaipava, após atacar uma jovem e cortá-la no rosto e na perna com uma navalha. Segundo informações da Polícia Civil, a briga entre as duas teria sido motivada por ciúmes. O caso ocorreu em frente ao condomínio Granja Brasil.

Ainda de acordo com a Polícia, uma viatura da 106ª DP passava pelo local quando foi abordada por populares pedindo socorro. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital. Sua identidade e estado de saúde não foram divulgados.

Já a autora do crime, foi encaminhada para a 106ª DP para prestar depoimento.