Por O Dia

Publicado 30/04/2021 09:28

Petrópolis - As equipes de enfermagem, sob coordenação do departamento de Vigilância em Saúde de Petrópolis, deram sequência nesta quinta-feira (29) à vacinação contra a COVID-19. Durante todo o dia, 3.094 pessoas foram vacinadas na cidade, destas 1.751 receberam a primeira dose e 1.343 receberam a segunda dose. Até o momento 58.809 pessoas receberam a primeira dose e outras 27.556 receberam a segunda dose do imunizante.

Nos pontos de drive-thru do Centro, de Itaipava, Bingen e Hipershopping, 1.159 idosos foram vacinados, sendo 570 com a primeira dose e 589 com a segunda. Nos pontos de vacinação do Petropolitano Futebol Clube, da Escola Municipal Josemar Contage, em Correas, e da Posse, 735 pessoas foram vacinadas, sendo 455 com a primeira dose e 280 com a segunda.

Equipes da UBS Quitandinha (vacinação na Casa de Portugal), UBS Morin (vacinação no Hipershopping), e UBS Itamarati (vacinação no Clube Palmeira), e nos PSFs, 937 pessoas foram vacinadas. Destas,543 receberam a primeira dose e 394 foram vacinadas com a segunda dose.

Em paralelo, equipes vacinaram 246 profissionais de Saúde, sendo 166 com a primeira dose e 80 com a segunda dose do imunizante. Equipes aplicaram ainda 17 vacinas referentes a primeira dose em integrantes de forças de segurança.

