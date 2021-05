Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Independência Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 19:00

Petrópolis - Representantes da Secretaria de Saúde e Coordenadoria de Relações Institucionais da Prefeitura de Petrópolis, se reuniram na semana passada com moradores e lideranças comunitárias do bairro Independência. No encontro, ficou definido alterações nos horários de agendamento de consultas na Unidade Básica de Saúde (UBS) que atende a comunidade.

A partir desta segunda-feira (3), o agendamento quinzenal para a clínica médica passará a ser realizado no turno da tarde, às 13h. “Nosso objetivo é facilitar o acesso das pessoas que precisam de assistência. São medidas simples, que melhoram muito a qualidade de atendimento dos pacientes”, destacou a coordenadora de Relações Institucionais da Prefeitura, Fernanda Ferreira.

As mudanças agradaram as lideranças comunitárias do bairro, como Simone Izídio. “É motivo para comemorarmos, pois as pessoas estavam saindo de casa de madrugada para garantir um agendamento. Agora, esse sofrimento não será mais necessário”, disse a líder comunitária. Outro que festejou a medida foi o presidente da Associação de Moradores, Marcelino Fernandes. “A comunidade foi ouvida e esta é, sem dúvida, uma grande vitória”, declarou.