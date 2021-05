Cerca de 20% da população de Petrópolis já foi vacinada com a 1ª dose da vacina contra a COVID-19 Divulgação/Ascom

Publicado 03/05/2021 08:30

Petrópolis - Com equipes trabalhando de domingo a domingo e sem interromper em nenhum momento a campanha de vacinação contra a Covid-19, Petrópolis tem quase 20% da população vacinada e mantém índice acima das médias do Estado do Rio de Janeiro (13,1%) e do país (15,2%).

Dentre os 306.678 moradores da cidade, 60.474 foram vacinados, o que corresponde a 19,7% da população com a primeira dose da vacina já aplicada. Destes, 28.571 completaram o ciclo de imunização, recebendo também a segunda dose.

Nesta segunda-feira (3), quase 2,8 mil pessoas devem ser vacinadas, sendo 1.550 delas com a primeira dose (estas estão cadastradas). Outras 1.241 são esperadas para receber a segunda dose.

“O sistema de cadastro implementado pela Secretaria de Saúde vem permitindo que a equipe do setor de Epidemiologia faça o planejamento e controle dos estoques. Isso tem sido importante para que a vacinação siga sendo feita de forma organizada e de forma contínua na cidade”, destacou o prefeito interino Hingo Hammes.

“A equipe da Secretaria está empenhada neste planejamento, que está sendo fundamental para que a campanha siga de forma organizada, mesmo com a ampliação de público. Os lotes recebidos para a aplicação de segunda dose em Petrópolis são destinados exclusivamente a este fim. Com isso, em nenhum momento, a vacinação precisou ser suspensa ou interrompida na cidade. Todos os que tomaram a primeira dose na cidade estão com a segunda dose garantida”, disse o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

As equipes de enfermagem, sob coordenação do departamento de Vigilância em Saúde, deram sequência neste domingo (02/05) à vacinação contra a Covid-19. Durante o horário de vacinação (9h às 12h), 128 pessoas foram vacinadas na cidade. Destas 113 receberam a primeira dose e 15 receberam a segunda dose.

No ponto de drive thru de Itaipava, 38 pessoas foram vacinadas, sendo 33 com a primeira dose e cinco com a segunda. No Hipershopping, 79 idosos foram vacinados, sendo 69 com a primeira dose e 10 com a segunda dose.

Equipes aplicaram ainda 11vacinas referentes à primeira dose em integrantes de forças de segurança.

Neste domingo, Petrópolis recebeu mais dois lotes de vacinas: 1.040 referentes a segunda dose da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, e 11.080 referentes a primeira dose da vacina Fiocruz (Oxford/AstraZeneca).