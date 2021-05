Cadastramento deve ser feito no site da prefeitura, no link "Cadastro Vacinação COVID-19" Reprodução

Publicado 07/05/2021 08:14

Petrópolis - Pessoas com autismo maiores de 18 anos também poderão tomar a vacina contra a COVID-19 a partir deste sábado (8) em Petrópolis. O cadastramento deste público deve ser feito no - Pessoas com autismo maiores de 18 anos também poderão tomar a vacina contra a COVID-19 a partir deste sábado (8) em Petrópolis. O cadastramento deste público deve ser feito no site da prefeitura , no link “Cadastro Vacinação COVID-19”.

Durante a semana a prefeitura já havia anunciado o cadastramento também de pessoas com síndrome de down e pacientes renais crônicos em diálise, assim como pessoas com comorbidades (relacionadas no Plano Nacional de Imunização) maiores de 58 anos. Todos precisam fazer o agendamento e começam a ser vacinados também no dia 8.

“Estamos avançando com a vacinação com planejamento e responsabilidade, conforme a chegada de doses”, detalhou o prefeito interino, Hingo Hammes, lembrando que na cidade não houve suspensão do trabalho em função da falta de doses, como ocorreu em outros municípios.

Hoje são dez os postos de vacinação em funcionamento na cidade: no Petropolitano Futebol Clube, na Rua Roberto Silveira (Centro); Clube Palmeira (Itamarati), Casa de Portugal (Quitandinha), Escola Municipal Josemar Contage (Corrêas), e ainda em sistema drive thru no campus da UCP Benjamim Constant (Centro); área externa do ginásio da UCP, no Bingen; Parque Municipal em Itaipava; e G1 do Hipershopping, no Alto da Serra. Todos funcionam das 9h às 16h. A vacinação também está disponível no antigo PSF da Posse, com horário diferenciado, das 10h às 15h.