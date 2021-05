Reboques serão, de imediato, empregados nas operações de trânsito no município Reprodução/PMP

Petrópolis - A licitação para a contratação de dois caminhões reboques pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte (CPTrans) terminou com três empresas habilitadas a permanecer no processo para a prestação de serviço de remoção de veículos no município.

Os envelopes com as propostas foram abertos na manhã de quinta-feira (6), pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), na sede da companhia.

De acordo com Luciano Moreira, presidente da CPTrans, a previsão é de que a licitação seja concluída nos próximos dias, ao final do prazo previsto para os recursos. Resolvida essa etapa, a licitação será homologada, com declaração da empresa vencedora, e os veículos serão, de imediato, empregados nas operações de trânsito no município.

O vencedor terá a concessão do serviço por 12 meses e deverá fornecer, ainda, funcionários capacitados para a operação dos reboques.

A Vega Reboques foi a empresa que apresentou a proposta mais vantajosa para a companhia, ficando classificada em primeiro lugar no certame. O valor foi de R$ 384 mil por ano, lembrando que o resultado final da licitação ainda está condicionado à finalização dos atos administrativos subsequentes.

“Ao contrário do que acontecia anteriormente, agora a CPTrans está assumindo toda a operação, desde a remoção até a retenção e guarda dos veículos. Isso porque estamos assumindo a administração do depósito público municipal. Os leilões de veículos apreendidos também ficarão sob a responsabilidade da companhia”, completa", explicou o presidente.

Os inabilitados terão cinco dias úteis para apresentar os recursos. Cumprido o prazo, a CPL terá mais cinco dias para examinar os possíveis pedidos de revisão e agendar nova reunião. O certame aconteceu na modalidade de pregão presencial do tipo menor preço global.