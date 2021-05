Obras na estrada União e Indústria, na altura de Corrêas Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 15:53

Petrópolis - A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte (CPTrans) iniciou, nesta quarta-feira (12), operação para minimizar os transtornos causados pela obra do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT na Estrada União e Indústria. As mudanças foram definidas com a chegada das intervenções ao trecho da ponte de Corrêas.

A mudança, válida apenas para quem segue no sentido Centro-Itaipava, será mantida no horário de trabalho das equipes do DNIT, das 7h às 17h, para evitar a necessidade do esquema pare e siga no trecho entre Corrêas a Nogueira. De acordo com Luciano Moreira, presidente da companhia, os condutores que estiverem seguindo para os distritos deverão acessar a ponte de Corrêas, contornar a praça e seguir até Nogueira pela Estrada Mineira (que opera em sua maior parte em mão única), onde poderão retornar para a Estrada União e Indústria.

Publicidade

“A medida foi necessária para reduzir os congestionamentos. O trecho está sinalizado e agentes de trânsito estão fazendo a orientação de motoristas. As alterações serão mantidas até a conclusão da obra naquele ponto”, explica o presidente da CPTrans.

Todas as linhas do transporte coletivo que passam pelo local também estão sendo desviadas.