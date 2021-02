Chegada do ministro a Itaperuna, no Noroeste Fluminense, sendo recepcionado pelo prefeito Alfredão. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 11/02/2021 15:13 | Atualizado 11/02/2021 16:44

ITAPERUNA - O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Santos Filho, chegaram a Itaperuna, no Noroeste Fluminense, por volta das 15h, desta quinta-feira, 11, para a cerimônia de entrega das obras de restauração na BR-356. As ações contam com R$ 36 milhões de investimentos do Governo Federal e visam garantir mais conforto e segurança para os motoristas que trafegam pela via e também para ciclistas e pedestres, que contam agora com ciclovia e novas calçadas. O secretário Nacional de Transportes Terrestres (SNTT), Marcello da Costa Vieira, fez parte da comitiva.



O prefeito, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, foi o anfitrião da solenidade e esteve acompanhado do vice, Emanuel Medeiros, o Nel; do vice-presidente da Alerj, Jair Bittencourt; dos deputados federais Hugo Leal, Felício Laterça, Sóstenes Cavalcante e Júlio Cesar; secretários municipais, vereadores, entre outros representantes da Região que estiveram reunidos na BR-356, Km 30, no bairro Cidade Nova, o antigo Mercado Produtor. Participam também os prefeitos de Aperibé, Cardoso Moreira, Campos dos Goytacazes, Italva e Varre-Sai.

Alfredão em seu discurso deixou registrado o pedido para a implantação da Avenida do Contorno na BR-356, em Itaperuna. "Precisamos ter sempre um entrosamento com o Governo Federal e há quanto tempo não vem um ministro ao município. Peço, ministro, aproveitando o momento, a obra do Contorno porque nossa cidade tem um tráfego muito grande, acidentes acontecem e o trânsito é muito sobrecarregado, então essa caminhada será a diferença para nosso povo", enfatizou o prefeito.

Em sua fala, o ministro pontuou o grande fluxo de cargas pesadas transportadas por carretas pela Rodovia e demais problemas que são pautas do Governo Federal para "fazer a diferença na vida das pessoas", disse. Tarcísio Freitas ainda parabenizou a atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e agradeceu aos agentes por zelarem pela segurança pública e desempenharem um excelente trabalho. "Cumprimento toda a população aqui presente beneficiada com as obras e que têm tido paciência e esperado que as politicas públicas se materializem. Me sinto alegre por estar representando o nosso presidente nessa de muitas entregas importantes que acontecerão. Como engenheiro e profissional da infraestrutura é muito bom celebrar este momento. Parabéns para a empresa que fez um grande trabalho em Itaperuna. O pavimento foi recuperado, a obra bem sinalizada e isso vai ajudar na diminuição do tempo de serviço e redução de acidentes. Sabemos que não é suficiente, basta ficar aqui pouco tempo para perceber a quantidade de carretas que atravessam a cidade. O Contorno de Itaperuna é uma necessidade. A determinação ao Dnitt é trabalhar na atualização do projeto e licenciamento ambiental do Contorno. Vamos trabalhar com a bancada federal do Rio que é atuante, que ajuda, é unida e participativa. Não conseguiríamos fazer os empreendimentos no estado do Rio sem os recursos que a bancada federal tem trazido para o Ministério da Infraestrutura ", destacou.

*Atualizada às 16h30

Cerimônia de entrega da Travessia Urbana, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Cerimônia de entrega da Travessia Urbana, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: Jorge Luiz online