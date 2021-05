Problemas na Serra Velha fizeram ônibus da Petro Ita ter que fazer baldeação Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 16:07

Petrópolis - A queda de um poste próximo ao DPO do Alto da Serra provocou a interdição total da pista, nesta quarta-feira (19). O incidente aconteceu às 7h58 e, até o momento, não há passagem para veículos na Serra Velha. Para não prejudicar a população da Lopes Trovão e Meio da Serra, a Petro Ita está fazendo baldeação no trecho, desde às 11h40, quando foi possível fazer a manobra dos ônibus na localidade.

As linhas prejudicadas ao longo da manhã foram a 413 – Lopes Trovão, 420 – Meio da Serra (Via Rua Teresa) e 453 – Meio da Serra (Via Santos Dumont). Ao todo, somente pela manhã, foram contabilizadas 12 viagens completas perdidas, equivalente a 24 partidas.

Publicidade

A Petro Ita encaminhou profissionais até o local, que conseguiram realizar a manobra dos coletivos, ficando dois ônibus posicionados do Centro Histórico até o DPO do Alto da Serra, enquanto outros dois coletivos estão próximos ao local do incidente, em direção ao ponto final do Meio da Serra. Durante a baldeação, os passageiros precisam caminhar por aproximadamente 240 metros entre os ônibus.

Ao longo do dia, atrasos e perdas de viagens devem ser registradas na região, em razão da interdição total da pista, além das dificuldades encontradas na realização da manobra dos coletivos no trecho.