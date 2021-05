Estabelecimentos funcionavam em desacordo com o decreto municipal que está em vigência Divulgação/Ascom

Publicado 22/05/2021 14:38

Petrópolis - As equipes de fiscalização da Prefeitura de Petrópolis e das forças de segurança, que promovem a Operação Choque de Ordem, emitiram duas multas e duas intimações para estabelecimentos que funcionavam em desacordo com o decreto municipal que está em vigência na noite desta sexta-feira (21).

Dois bares no Centro foram multados por descumprirem o horário de funcionamento permitido por decreto, em função da pandemia. Um deles é reincidente e foi flagrado permitindo que pessoas em pé na calçada consumissem bebidas no estabelecimento. Caso seja novamente penalizado, poderá perder o alvará de funcionamento.

As duas intimações também foram expedidas para bares, um localizado no Itamarati e outro no Cascatinha, por desordem e aglomeração na parte externa e execução de show musical sem autorização no alvará de funcionamento.

As equipes também percorreram outros pontos do município, iniciando a ação pela Rua 13 de Maio, onde bares e restaurantes fecharam no horário estabelecido em decreto. Pequenas aglomerações foram dispersadas nos arredores da Catedral São Pedro de Alcântara e Praça da Liberdade.

Outras localidade também foram fiscalizadas, como a Praça Pasteur, Alto da Serra, São Sebastião, Quitandinha, Alto da Derrubada, na Fazenda Inglesa, Jardim Salvador, Cascatinha, Samambaia, Corrêas, Nogueira e Itaipava.

As ações das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização da prefeitura vão permanecer nos bairros e nos distritos da cidade para que haja o estrito cumprimento do decreto durante sua vigência.