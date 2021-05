Fachada da sede do Sicomércio Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 11:25

Petrópolis - O Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio) e a Associação da Rua Teresa (ARTE) fecharam uma parceria para oferecer ao empresariado da cidade um curso de Introdução ao Marketing Digital. As inscrições já estão abertas e o curso começa no dia 22 de junho.

“O Sicomércio tem buscado soluções para ajudar o comércio da cidade a enfrentar e superar os danos causados pela pandemia. Já passamos da fase de lamentação e agora temos que pensar em como reverter a situação na qual nos encontramos no momento. Observando o mercado identificamos que as mídias sociais tem sido a nova vitrine dos produtos. Esse curso vai trazer a qualificação que precisamos para explorar essa ferramenta e melhorar nossas vendas”, explicou Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio.

“A ARTE teve uma ótima experiência intensificando o uso das plataformas digitais para divulgação das marcas do polo de moda. Temos uma agenda constante de postagens e as lojas agora contam com um perfil dedicado à divulgação os produtos. Além disso, criamos um canal de comunicação com clientes de todo o Brasil. O curso vai ajudar os empresários que ainda não conhecem bem as ferramentas on-line a encontrar a melhor maneira de usá-las”, declarou Denise Fiorini, presidente da ARTE.

As aulas serão on-line e ministradas por Marcelus Fassano, consultor de marketing que há mais de 20 anos atua no mercado em Petrópolis. Durante o curso, os empresários terão acesso a técnicas modernas de Marketing para aumentar as vendas usando as mídias sociais.

“O brasileiro passa uma média de três horas por dia nas mídias sociais. Por isso, hoje, é o melhor lugar para divulgar sua marca, conquistar clientes e realizar vendas”, disse Marcelus.

Ainda de acordo com o consultor, qualquer segmento pode utilizar as redes para tornar sua marca e/ou produto conhecido, principalmente aqueles que não possuem agência de marketing e o próprio dono (ou funcionário da empresa) faz as publicações nas mídias sociais, e explica como a qualificação pode beneficiar os negócios.

“Se tomarmos como exemplo o Instagram que hoje é considerado uma das mídias mais fortes do mercado, vemos muitas empresas que constroem uma marca, reputação e autoridade através de conteúdos relevantes para seu público. Outro benefício é que essas mídias permitem que você fale diretamente com seu cliente específico gastando muito menos do que nas mídias tradicionais como rádio e televisão”.

Entendendo a necessidade do setor, o Sicomércio e a ARTE conseguiram uma condição especial para os associados que se interessarem em realizar o curso.

“Buscamos a parceria para oferecer ao empresariado um desconto para essa qualificação. Os associados ao Sicomércio e à ARTE farão um investimento de apenas R$75,00 para ter acesso ao conteúdo completo. Mas o curso é aberto a outros empresários que não sejam associados, nesse caso o valor normal é de R$450,00. É uma excelente oportunidade”, explicou Fiorini.

O curso de Introdução ao Marketing Digital com Marcelus Fassano terá duração de cinco aulas e começa do dia 22 de junho. As inscrições podem ser feitas pelo https://www.sympla.com.br/curso-de-introducao-ao-marketing-digital_1211318 . Para mais informações o contato é (24)9.9268-5049.

“Todo mundo que tem um produto ou serviço pode se beneficiar nas mídias digitais. E o mercado de Petrópolis é antenado nas novidades. A maioria dos comerciantes sabem da importância de estar nas redes sociais, mas muitos não sabem como começar ou tem dúvidas sobre como otimizar seus resultados”, finalizou Marcelus.