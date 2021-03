Guto: 'hoje posso investir em meninos e meninas como eu, e isso é mudar a lógica do sistema. Eu posso fazer por eles o que não fizeram por mim' Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 13/03/2021 15:24 | Atualizado 13/03/2021 15:27

SÃO GONÇALO - "Ponto fora da curva" no gráfico da progressão socioeconômica no Brasil, o empresário gonçalense Gutheryo Cavalcante, mais conhecido como Guto, conquistou seu primeiro milhão aos 23 anos fruto unicamente de seu talento no trabalho e da confiança de parceiros e clientes. Negro e periférico, seu sonho sempre foi ter condições financeiras para mudar a própria vida e a das demais pessoas que precisassem. E hoje, aos 26 anos, decidiu investir em outros jovens de perfil igual ao dele. Morando atualmente em Florianópolis (SC), onde tem negócios, Guto é dono de empresas de marketing digital, investimentos e eventos. Mas o jovem milionário quer ir além e fomentar ações que tenham impacto concreto no futuro de meninos e meninas por meio da educação e da criação de oportunidades.

“Um de meus maiores projetos, que espero realizar em breve, é lançar uma empresa de 'investimento anjo', para capacitar jovens negros de favela e periferia. Quando eu era mais novo, tive sonhos e projetos que não pude realizar por falta de grana e principalmente de alguém que me orientasse. Hoje, eu posso investir em meninos e meninas como eu, e isso é mudar a lógica do sistema. Eu posso fazer por eles o que não fizeram por mim. Esse é meu maior sonho”, conta o empresário, que na infância morou nos bairros Mutuá, Mutuaguaçu e no centro de São Gonçalo.

Filho de dois promotores de venda e sem conhecer muitas pessoas ricas, mas sabendo que queria ser uma delas, Guto tinha como referência dois homens: o Tio Phill, interpretado por James Avery no filme Um Maluco no Pedaço, e seu professor de economia na faculdade. “Quando comecei neste segmento, meu objetivo inicial era ser tão bem sucedido quanto meu professor de economia, que tinha uma vasta experiência em investimentos, e era com certeza a pessoa mais rica que eu conhecia. Quando eu era criança, minha maior referência era o tio Phill e alguns jogadores, atores e cantores negros, ou seja, só personalidades do entretenimento”, diz.

Ao ganhar seu primeiro milhão, Guto agiu com estratégia: “Investi mais, até o ano de 2020, eu não mudei muito o padrão de vida, nem de bens, pois o objetivo era ir além. Hoje a minha família está muito mais educada financeiramente; todos investem, o que possibilita a realização de sonhos, como casa própria, carro, etc.”. Atualmente, Guto recebe, em suas redes sociais, vários projetos de empreendedores negros. Ele estuda um a um e analisa em quais ele pode investir: “Priorizo projetos de impacto social, porque sei o quanto os jovens negros precisam lutar, muito mais do que qualquer outro, para alcançar seus objetivos. Colaborando com a capacitação deles, posso trazê-los para atuar nas minhas empresas, ou quem sabe futuramente serem meus sócios, e até mesmo terem mais negócios do que eu”, prevê.