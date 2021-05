As terapeutas energéticas Roberta Costa e Luciana Bassous Divulgação/Roberta Costa

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 19:00

Petrópolis - Petrópolis recebe o segundo Workshop “Destrave sua Vida” com novas ferramentas energéticas e integrativas para o autoconhecimento. Depois do sucesso do primeiro evento em março, que trabalhou a liberação de crenças limitantes, o “Destrave 2” traz o tema “Autoestima Inabalável”.

Será um dia inteiro de vivências sobre amor próprio, emagrecimento e autocuidado, ressignificação de crenças limitantes, autoempoderamento, limpeza de traumas ou medos e alinhamento energético. O Workshop acontece no dia 6 de junho, no espaço gastronômico Veramente Italiana, em Secretário, entre 10h e 16h.



As atividades incluem as técnicas de Thetahealing, Anjos da Criação, Meditação RAIN, Terapia Multidimensional e Aura Master. As terapeutas energéticas Roberta Costa e Luciana Bassous, que fazem a condução das vivências, afirmam que trabalhar a autoestima é fundamental para uma vida com mais prosperidade em todas as áreas.

“É ter noção de seu valor próprio diante da vida. É se considerar merecedor de tudo de bom que existe no Universo. É se considerar capaz e seguro para conseguir alcançar os seus sonhos, os seus desejos para uma vida de sucesso”, destacou Roberta.



As terapeutas ressaltam que as questões da nossa vida começam sempre em nós mesmos, em como lidamos com as situações ou como o inconsciente abriga as experiências. “Se o amor próprio não está ajustado com aquilo que se deseja, o dinheiro não vem, os relacionamentos saudáveis não vêm, a realização profissional também não vem... Isso porque a pessoa se sente abaixo do seu poder diante da vida. A maneira como a gente se enxerga é como vamos viver e enxergar os resultados à nossa volta.”, completou Luciana.

Serviço:

WORKSHOP DESTRAVE SUA VIDA

VAGAS LIMITADAS

Dia: 06 de junho - 10h às 16h

Local: Espaço Veramente Italiana, Secretário.

Investimento: R$ 170 (alimentação inclusa)

Informações pelo Whatsapp:

(24) 98837-1648

(24) 99965-4380