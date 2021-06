Conversa foi sobre abertura da loja em Petrópolis, que vai gerar 41 empregos diretos e 14 vagas no modelo intermitente - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 17:11

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, recebeu representantes do Magazine Luiza em seu gabinete na tarde desta quarta-feira (2). A conversa foi sobre a abertura da loja em Petrópolis, que vai gerar 41 empregos diretos e 14 vagas no modelo intermitente (trabalho temporário).

Os representantes da empresa também falaram sobre o projeto Parceiro Magalu, sistema de marketplace que consiste na utilização da plataforma digital da marca para que pequenos e médios empresários possam comercializar seus produtos. Em Petrópolis 149 cadastros já foram realizados.

“Fico feliz com a chegada da empresa em Petrópolis, gerando novos empregos e movimentando a nossa economia”, disse Hammes.

A nova loja do Magazine Luiza vai obedecer a todos os protocolos de segurança contra a covid instituídos pela prefeitura, como o uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e número de consumidores dentro da unidade de acordo com a metragem do imóvel.

“Estamos muito otimistas com a abertura, que deve acontecer ainda este mês, da nossa unidade em Petrópolis. Serão inauguradas 26 lojas no Estado de forma simultânea, na mesma data e hora, incluindo a de Petrópolis. Tenho certeza que teremos muito sucesso com a nova loja”, afirmou a gerente da rede, Janini Silva.