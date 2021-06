Ação de fiscalização foi realizada na manhã de quarta-feira (2), na Estrada União e Indústria, em Itaipava - Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 17:05

Petrópolis - Uma ação de fiscalização realizada na manhã desta quarta-feira (2), na Estrada União e Indústria, em Itaipava, notificou motoristas e veículos em situação irregular. Ao todo, 168 autos de infração e notificações foram emitidos pelo Departamento de Trânsito - Detran e pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes - CPTrans. A ação contou ainda com o apoio das polícias Civil e Militar.

Das 130 infrações emitidas pelo Detran, 53 foram pelo flagrantes de não utilização do cinto de segurança como prevê o Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Dois motoristas estavam sem Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Já sobre as irregularidades referentes aos veículos foram 18 automóveis identificados sem o licenciamento anual.

Outros quatro estavam com faróis de LED, o que não é permitido em veículos que não regularizaram o equipamento até o dia 1 de janeiro deste ano (como regulamenta a resolução 667/17 do Conselho Nacional de Trânsito - Contran). Dois veículos foram ainda autuados por estacionamento em área de descarga e 39 encaminhados para o posto do Detran para regularização. A CPTrans emitiu ainda 38 notificações, todas pela falta do uso do cinto de segurança.