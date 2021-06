Alimentos e itens de higiene pessoal doados na campanha serão direcionados para pessoas em situação de vulnerabilidade social - Divulgação/Ascom

Alimentos e itens de higiene pessoal doados na campanha serão direcionados para pessoas em situação de vulnerabilidade socialDivulgação/Ascom

Publicado 04/06/2021 10:03

Petrópolis - A campanha "Fazer o bem faz bem", criada pela Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social para arrecadar alimentos e itens de higiene pessoal para pessoas em situação de vulnerabilidade social, já arrecadou uma tonelada de itens não perecíveis e centenas de materiais de higiene pessoal. Os donativos podem ser entregues em postos de vacinação contra a covid-19 e também em mercados participantes da campanha.

Pessoas que comparecem às unidades para receberem a vacina são incentivadas a fazer a doação de um quilo de alimento não perecível ou álcool em gel, sabão e produtos de higiene. Além disso, supermercados no município têm pontos de coleta da campanha.

O prefeito interino, Hingo Hammes, ressaltou a importância da ação. “É uma iniciativa que estimula a população a se engajar nas ações de ajudar o próximo, num esforço para mitigar os efeitos da pandemia na população. A campanha tem sensibilizado muita gente. É um momento de unirmos forças para ajudar o próximo”, disse ele.

De fato, os petropolitanos têm participado da campanha, que completou recentemente um mês. Vânia Carvalho Santana Ramos, de 38 anos, foi nesta quarta-feira (2) tomar a primeira dose da vacina. “Acredito que os petropolitanos estão realmente dispostos a ajudar quem precisa. Se me proporcionaram o direito e a felicidade de vacinar, me sinto na obrigação de ajudar o outro, de matar a fome de quem precisa”, frisou ela.

Nos 10 postos de vacinação com recolhimentos de donativos e nos supermercados foram arrecadados, até ontem, cerca de uma tonelada e 200 em alimentos, além de artigos de higiene pessoal. Só em um dos postos, no Hipershopping ABC, no Alto da Serra, foram quase 300 quilos recebidos.

De acordo com a secretária de assistência social, Rosane Borsato, nos próximos dias serão anunciadas as primeiras instituições que receberão as doações.“ A campanha tem uma importância enorme para a população que vive um período de dificuldades. É uma campanha que visa estimular a solidariedade entre os petropolitanos, aliviando o sofrimento e ao mesmo tempo estimulando o coletivismo da comunidade em prol da proteção aos mais vulneráveis”, declarou ela.

São postos de recolhimento de donativos os postos de vacinação: No distrito da Posse, no antigo PSF (em frente ao Ciep Gabriela Mistral); drive-thru no estacionamento do Hipershopping Petrópolis, no Alto da Serra; Clube Palmeira, no Itamarati; nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Morin e Quitandinha; Esporte Clube Correas, em Corrêas; na sede do Petropolitano Futebol Clube, no Centro; drive-thru no Parque Municipal em Itaipava; Campus da UCP na Rua Benjamim Constant, no Centro e na área ao lado da quadra da UCP, no Bingen. Nestes pontos a vacinação acontece sempre de segunda a sábado das 9h às 16h.

Os mercados também estão recolhendo os donativos: Terê Frutas na Paulo Barbosa, Alto da Serra, Cascatinha e da Praça da Inconfidência; Supermarket (Centro e Quitandinha); Dib Distribuidora (Corrêas, Centro, Olavo Bilac e Cascatinha); Rede Economia (Bingen) e Multimix (Centro e Itaipava). A Casa da Cidadania também recebe as doações em sua sede, na rua Visconde de Souza Franco, 474, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.