Aulas do instituto são ministradas principalmente no formato online, já tendo alcançado 100 mil pessoas estudando vedanta no Brasil - Divulgação/Roberta Costa

Aulas do instituto são ministradas principalmente no formato online, já tendo alcançado 100 mil pessoas estudando vedanta no BrasilDivulgação/Roberta Costa

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 12:43

Petrópolis - O Instituto Vishva Vidya - um centro de estudos de vedanta, sânscrito e outras disciplinas da tradição védica - comemora esta semana seu sétimo aniversário, sediado na Cidade Imperial.

Ao longo dos anos, o instituto tem levado o nome de Petrópolis mundo a fora porque é da cidade que todas as aulas são ministradas, principalmente no formato online, já tendo alcançado a marca de 100 mil pessoas estudando vedanta no Brasil.

Publicidade

Vedanta é um conhecimento milenar que vem da Índia e auxilia as pessoas a compreenderem que a felicidade que tanto se busca não está em fatores externos, mas sim, dentro de cada um. É também a filosofia por trás de yoga, ayurveda e astrologia, por exemplo.

O fundador do Vishva Vidya e professor tradicional de vedanta, Jonas Masetti, é reconhecido como um dos embaixadores da tradição védica na América do Sul. O reconhecimento foi feito em novembro do ano passado pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Publicidade

Em seu pronunciamento, a autoridade indiana fala de Petrópolis ao discorrer sobre a seriedade, o comprometimento e a abrangência do trabalho do professor Jonas em disseminar vedanta no Brasil e no mundo.

O Instituto Vishva Vidya já recebeu visitas de todos os representantes oficiais do corpo diplomático da Índia no Brasil, tamanha a representatividade do trabalho realizado em Petrópolis.



“Importante os petropolitanos conhecerem e saberem que temos um trabalho contínuo e consolidado. Estamos sempre trazendo pessoas importantes para o município, que também levam o nome da cidade a partir do nosso trabalho. Queremos estreitar os laços e as parcerias em nosso município. Temos muito a contribuir, principalmente com todo o aspecto cultural da Tradição Védica”, destacou Jonas.



Para marcar o aniversário de sete anos, o vishva vidya promove a “Semana dos Brahmanes”, evento de palestras e entrevistas com mestres da tradição védica. As comemorações vão até sexta-feira (18) com atividades voltadas aos milhares de alunos do instituto. Posteriormente as gravações do evento vão alimentar as redes sociais do centro de ensino e de Jonas, com material gratuito para os interessados no estudo da tradição védica.



Petrópolis foi escolhida para abrigar o instituto por causa de sua infraestrutura de hotéis, pousadas e restaurantes para a realização de grandes eventos presenciais, suspensos agora na pandemia. Mas também por conta da localização privilegiada, próxima à capital, a aeroportos e com fácil acesso à rodovia.

Publicidade

Segundo Jonas, o campo energético e vibracional da cidade também contribuiu para a instalação do instituto em Petrópolis.