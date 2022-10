Unidade já está em funcionamento - Divulgação

Unidade já está em funcionamentoDivulgação

Publicado 14/10/2022 13:20

Arrozal, Distrito de Piraí, no Sul Fluminense, ganhou o primeiro posto itinerante de atendimento ao cliente da concessionária Rio+Saneamento. A iniciativa nasceu após sugestão da população do distrito aos vereadores de Piraí, apresentada à concessionária durante audiência pública na Câmara Municipal. Distante cerca de 20 km do centro da cidade, Arrozal tem uma população estimada em 10 mil habitantes.

Toda semana, sempre às quintas-feiras, a unidade de relacionamento presencial vai funcionar na Associação de Moradores de Arrozal, entre 9h e 16h. No local, os consumidores encontram os mesmos serviços disponíveis em uma loja comercial da Rio+Saneamento, como solicitação de ligação nova, troca de titularidade, informações sobre conta de água e segunda via, revisão de cadastro, pedido de manutenção, entre outros.