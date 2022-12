Primeiro tombamento aconteceu pela manhã - Reprodução

Primeiro tombamento aconteceu pela manhãReprodução

Publicado 30/11/2022 19:24

Nesta terça-feira (30), duas carretas tombaram na Via Dutra, na altura de Piraí, em diferentes momentos do dia. O primeiro acidente aconteceu pela manhã, quando uma carreta que transportava tubos metálicos tombou no km 235 e provocou a interdição da via por cerca de 2 horas. Ninguém ficou ferido.

Na parte da tarde, uma carreta transportando cebolas tombou na descida da Serra das Araras, na altura do km 228. Parte da carga se espalhou pela pista, que ficou interditada até o fim da tarde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma falha nos freios da carreta motivou o acidente e ninguém se feriu.