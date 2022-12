Publicado 05/12/2022 21:24

Nesta segunda-feira (05), um caminhão tombou na Serra das Araras, na altura de Piraí. De acordo com a CCR, concessionária responsável pela rodovia, o motorista ficou ferido e foi levado para o Hospital Flávio Leal. As causas do tombamento do caminhão, que transportava leite, não foram informadas.

Segundo apuração do g1, o motorista, cuja idade não foi revelada, está estável e não sofreu nenhum trauma.