Por O Dia

Há um mês, a cidade de Porto Real tinha 481 casos de coronavírus e já havia registrado 21 mortes. Após as eleições, realizadas no dia 15 de dezembro, a cidade viu oschegando ao atuais 680 casos,Dentro desse período, de 15 de novembro a 16 de dezembro, foram registrados oito óbitos pela Covid-19, alcançando 29 vítimas , o que representa umpela doença.Outro número que chama bastante a atenção são dos casos suspeitos. Em novembro, eram 109, já agora em dezembro já sãopara confirmar ou descartar a doença, sendo que três delas estão internadas.Em função do aumento no número de casos confirmados da Covid-19 e de internações decorrentes da doença no município, a Prefeitura de Porto Real decretou no dia 11 de dezembro às aglomerações.