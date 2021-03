Além do recapeamento asfáltico, a Secretaria ainda realizou a aplicação dos materiais "rachão" e "bica corrida" para a fundação Divulgação

Publicado 13/03/2021 09:00

Com o objetivo de melhorar as condições uso e a segurança na Avenida A do bairro Freitas Soares, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) deu início esta semana ao serviço de tapa-buracos na via. Além do recapeamento asfáltico, a Secretaria ainda realizou a aplicação dos materiais “rachão” e “bica corrida” para a fundação, visando dar durabilidade e evitar que a via sofra afundamentos e depressões.

“Nós detectamos que em alguns pontos da Avenida, mesmo com ações recorrentes, estavam apresentando irregularidades. Por isso fizemos ações pontuais e que garantam a durabilidade desse tipo de ação”, disse o secretário de Obras e Serviços Público, Antônio Sebastião da Silva, que explicou que o tapa buraco contou com três camadas, sendo: sub-base/base, camada de regularização e revestimento asfáltico.

A SMOSP ainda destacou que a Avenida também passará pela revitalização da sinalização de trânsito e calçadas, pintura de meio-fios, capina, roçada, limpeza e retirada de entulhos. “Por ter um grande fluxo de veículos, precisamos manter sempre as boas condições da Avenida para evitar acidentes. Além disso, peço a conscientização da população para que não joguem lixos e entulhos nas margens da Avenida, pois isso gera transtornos para motorista, pedestres e para os moradores da localidade”, finalizou o secretário.