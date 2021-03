Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 07:00

A Secretaria de Saúde de Porto Real confirmou no boletim epidemiológico de quinta-feira (11) a 36ª morte por coronavírus. Trata-se de um homem de 84 anos. Ele estava internado na rede particular de Saúde e o caso estava em análise desde dezembro de 2020, mas só agora foi confirmado o falecimento por Covid-19.



Também foram confirmados mais quatro novos casos de Covid-19. O município tem 1366 casos positivos, e 1252 curados. Entre os 78 casos ativos, três pessoas estão internadas. Uma morte suspeita ainda está sendo investigada.



Já foram imunizadas 812 pessoas com a primeira dose e 282 moradores com a segunda dose, totalizando 1094 doses. Informações foram divulgadas na sexta-feira (12).