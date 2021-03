Assinatura do Convênio para recuperação de vias com o DER-RJ Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 15:00

Na última semana, o prefeito de Quatis Aluísio d’Elias, acompanhado do Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos Israel Cunha, estiveram na cidade do Rio de Janeiro para celebrar a assinatura do Convênio para recuperação de vias com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ).

O acordo tem por objetivo a realização de obras e demais ações que contribuam para a melhoria da malha rodoviária das cidades, incluindo vias secundárias, coletoras, vicinais e locais. O DER-RJ fica responsável por fornecer o material e os governos municipais entram com a mão de obra dos serviços.

Publicidade

”Assinar este Convênio com o DER-RJ nos dá a oportunidade de planejar e executar ações na pavimentação do município. O asfalto adequado é um serviço público essencial para a população. A parceria com o Estado só traz benefícios para Quatis”, concluiu o prefeito Aluísio.