Convênio vai de encontro às necessidades de segurança pública do município Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 13:00

Na última terça feira (16), o prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, acompanhado do secretário de Ordem Pública, Jorge Porto, recebeu em seu gabinete o coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Brasil. Na ocasião, foi apresentado pelo coronel Brasil o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), que consiste em um Convênio de Cooperação entre o Estado do Rio de Janeiro, através da Polícia Militar e os Municípios do estado.

O Prefeito Alexandre Serfiotis destacou que o convênio vai de encontro às necessidades de segurança pública do município de Porto Real. “Sempre demonstrei grande preocupação com os rumos da segurança na cidade. Por meio do projeto visamos dar aos moradores a confiança em poder andar na rua sem medo.”, expressou Alexandre.

O secretário Jorge Porto destacou que o convênio permite uma maior atuação das Forças de Segurança Pública no âmbito dos Municípios. “Nesse sistema, é possível aumentar o efetivo da Polícia Militar nos municípios conveniados. Com isso o Policial Militar em seus dias de folga vêm para o município e a Prefeitura é responsável por arcar com os custos dessa mão de obra”, disse o secretário.

Segundo o Coronel, que é também coordenador do PROEIS, a Polícia Militar disponibiliza o profissional treinado, com o armamento e equipamentos. Já a Prefeitura, junto com a Secretaria de Ordem Pública se encarregam do planejamento de quando e onde o policiamento será executado. “Outros municípios como Seropédica, Angra dos Reis e Niterói já estão conveniados e obtiveram bons resultados com a redução dos índices de violência e criminalidade”, contou Marcelo.