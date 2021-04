Caso não possa ir até o local ou esteja acamado, os familiares devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde Divulgação

Publicado 06/04/2021 15:00

A Prefeitura Municipal de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quarta-feira (7), o 7º Drive-Thru de Vacinação contra a Covid-19 no município. A vacinação acontecerá das 9h às 14h na Praça da Matriz (Praça Getúlio Vargas).

Neste Drive Thru ocorrerá a aplicação da 2ª dose para idosos a partir de 78 anos que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac/Butantan entre os dias 8 e 12 de março.

No ato da imunização, os idosos deverão apresentar o comprovante que recebeu quando foi vacinado com a primeira dose. Caso não possa ir até o local ou esteja acamado, os familiares devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelo número (24) 3353-2624 ou com a Unidade de Saúde do bairro onde para registrar a solicitação.