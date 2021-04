Aumento de casos de Covid-19 tem preocupado a todos Fabiano Sabino

Publicado 07/04/2021 10:02

A Prefeitura Municipal de Porto Real promoveu na terça-feira (6), na sede da Secretaria Municipal de Saúde, uma reunião envolvendo, representantes da Secretaria de obras, fiscalização de posturas; Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil, Guarda Municipal; Vigilância Sanitária; Epidemiologia; Hospital Municipal São Francisco de Assis, além da diretoria do Serviço de Atenção Primária da Saúde. O encontro, com o objetivo de planejar ações de combate à pandemia, serviu ainda para a troca de experiências vividas no combate direto e nas ações preventivas da doença.

O aumento de casos de Covid-19 tem preocupado a todos, pois verifica-se que nas cidades vizinhas não há mais leitos disponíveis para o tratamento adequado e que este é o momento de intensificar as ações de prevenção e de fiscalização. Uma das decisões tomadas é a da criação de uma força-tarefa para trabalho de orientação e conscientização nos comércios e nas ruas.

O prefeito Alexandre Serfiotis frisou que é só com o esforço conjunto de todos os setores e dos segmentos sociais será possível ver a redução do número de doentes, que mostra hoje um quadro agravado no município. “Faço um apelo à população que faça sua parte não aglomerando, que se protejam usando máscaras, álcool gel e lavando frequentemente as mãos com água e sabão”, solicitou o prefeito.