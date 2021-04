Em relação aos veículos de grande porte, como caminhões e ônibus, a orientação permanece a mesma. Divulgação

Publicado 22/04/2021 17:16

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP) informou que a partir da próxima sexta-feira (23), haverá a readequação do sentido viário para veículos de pequeno e médio porte, na Rua Hilário Ettore, no Centro, próximo a sede da Prefeitura Municipal. Segundo a Secretaria, a via que atualmente funciona por mão única, passará a ter a orientação em mão dupla.

Em relação aos veículos de grande porte, como caminhões e ônibus, a orientação permanece a mesma. Ou seja, os veículos deverão passar pela Avenida Renato Monteiro, fazer a curva no Santa Cruz e acessar a via através da Rua Professora Dona Betina.

Além disso, para melhorar o trânsito no local, a SMOP através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos está fazendo desde quarta-feira (21), diversos serviços de melhoria no local. Entre eles estão: a instalação de novos redutores de velocidade na via, o nivelamento das tampas de bueiros dos sistemas de infraestruturas, e a atualização da sinalização vertical e horizontal. “A alteração de trânsito nesse local é um pedido da população, pois o funcionamento em mão única dificultava o acesso ao prédio da Prefeitura e também ao Fórum”, explicou o secretário de Ordem Pública, Jorge Porto.