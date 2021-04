Dados covid-19 em Porto Real Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 11:12

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Porto Real, seis pessoas estão internadas com coronavírus entre os 158 casos ativos. O município já confirmou 1659 casos, com 1457 curados e 44 mortes.

Entre os 174 casos suspeitos, três moradores estão hospitalizados.

Publicidade

Até a data, o município aplicou 4522 doses das vacinas contra Covid-19 (3038 da 1ª dose e 1484 da 2ª dose).