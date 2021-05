População denunciar maus-tratos pelos telefones: (24) 3381-5133 / 3353-1245. Divulgação

Publicado 04/05/2021 14:00

A Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, após denúncia de envenenamento de gatos no Loteamento das Palmeiras, no bairro Ettore, realizou através de Agentes do Grupamento Ambiental, uma vistoria em terrenos baldios no local. Na manhã de segunda-feira (3), uma gata foi encontrada morta com suspeita de envenenamento.

A denúncia à Guarda Municipal era de que gatos apareceram mortos com sintomas de envenenamento (língua roxa, espuma e sangue no canto da boca e nariz. Na quinta-feira (29), um gato foi encontrado emitindo urros de dor e com espuma na boca, sendo socorrido ao veterinário, o qual constatou que o animal ingeriu veneno e o manteve internado. O animal morreu por volta das 22 horas do mesmo dia.

Os guardas ambientais realizaram uma varredura para garantir a segurança dos moradores. “Nossa grande preocupação é que haja vestígios de veneno e como há muitas crianças nas proximidades achamos necessário fazer este trabalho. Orientamos os proprietários do animal a registrarem um boletim de ocorrência com o laudo veterinário em mãos”, destacou a comandante da Guarda Municipal Suelaine Caetano. Ela incentiva a população a fazer denúncias de casos de maus-tratos pelos telefones: (24) 3381-5133 / 3353-1245.