Equipes da Cedae desfazem ligações clandestinas na Zona Norte e Oeste Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 18:32

Rio - Técnicos da Cedae removeram cinco ligações clandestinas, mais conhecidas como 'gatos' de água, nesta terça-feira, na Rua Araticum, no Anil, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Eles eram utilizados para abastecer cinco lojas, um prédio e duas bicas na calçada.



Na Zona Norte, uma ligação clandestina foi desfeita em banheiro na Praça São Pedro, no bairro Zumbi, na Ilha do Governador. Outra atuação aconteceu na Rua Araçá, em Ricardo de Albuquerque, onde havia irregularidade em domicílio com duas caixas d’água de mil litros cada.

Na última sexta-feira (14), seis 'gatos' foram cortados em toda a extensão da Avenida Canal do Anil, na Gardênia Azul, em Jacarepaguá. As ligações clandestinas eram utilizadas para abastecer diversos estabelecimentos e domicílios.



No sábado (15), duas ligações foram desfeitos em Pilares. Uma ligação na Avenida João Ribeiro, em frente a um supermercado, era utilizado por vendedores ambulantes. Na Rua Soares Meireles, irregularidade de um trailer também foi desfeita.



As atuações nos bairros de Jacarepaguá, Ilha do Governador e Pilares aconteceram em conjunto com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), Polícia Militar, Guarda Municipal, Comlurb e Light.



Furto de água é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal. Denúncias de ligações clandestinas podem ser feitas pelo site

