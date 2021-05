Pecuaristas recebem todas as orientações e ficam responsáveis pela aplicação Divulgação

Publicado 05/05/2021 16:00

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, iniciou a campanha de vacinação contra a febre aftosa e paralelamente a imunização do rebanho contra a raiva animal.

Segundo o Secretário da SMDR, Anderson Martins, a campanha nacional acontece em maio e o produtor não pode deixar de vacinar o gado na prevenção de ambas as doenças, pois é uma exigência internacional, uma vez que afetado qualquer rebanho no país há uma interferência em toda a cadeia produtiva de carne, leite e derivados.

Ele explicou que cada proprietário recebe todas as orientações e fica responsável pela aplicação, assinando um termo de responsabilidade ao retirar as doses da vacina. Eles precisam devolver os frascos para o descarte adequado, registro da quantidade vacinada e receber a declaração de imunização.

A veterinária responsável pelo acompanhamento da imunização, Patrícia Célia da Rocha Viana, destacou que a imunização, no caso da febre aftosa, é para o gado desde bezerros até o gado adulto e a vacinação contra raiva animal é para todo o rebanho de bovinos, equinos, suíno, caprino e ovino. “É importantíssimo que cada produtor rural traga isopor com gelo para retirar as doses, pois isso garante a conservação e a eficácia das vacinas, não entregamos doses sem esse acondicionamento essencial”, frisou a veterinária.

Ela informou ainda que, após todo o processo de imunização o produtor pode solicitar a declaração de imunização junto à Defesa Sanitária do Estado que pode ser feita em Resende ou na Sede da Secretaria, desde que informe todos os dados solicitados, sendo: nascimentos, óbitos e vendas feitas de animais do rebanho. Qualquer informação pode ser obtida na Sede da SMDR na Rua Júlia Graciani Marassi, s/nº, no Centro ou pelo tel: (24) 3353-4962.