Estoque atende os hospitais dos municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis Carina Rocha

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 08:00

O hemonúcleo de Resende busca estimular a doação de sangue no município. O estoque, que supre hospitais dos municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis, está com algumas bolsas de sangue em níveis críticos no estoque. O Hemonúcleo funciona anexo ao Hospital de Emergência, de segunda à sexta-feira de 8h às 11h.

Segundo dados da unidade, atualmente, as necessidades são de doadores dos tipos A negativo; B positivo; B negativo; O positivo e O negativo. Entretanto, doações de todos os outros tipos sanguíneos também são bem-vindas, já que nesta época do ano, com a chegada do inverno, o número de doações tende a cair, e manter uma alta quantidade armazenada em estoque, se faz necessário.

A coordenadora do Hemonúcleo, Maria Fernanda Aguiar, informou que o agendamento não é obrigatório. "Nós estamos sugerindo e incentivando o agendamento para evitar qualquer tipo de aglomeração. Assim, quem fizer o agendamento prévio, terá prioridade no atendimento. Depois disso, é só comparecer no hemonúcleo no horário marcado para realizar o procedimento, explicou.

Para doar sangue, é necessário comparecer ao Hemonúcleo portando documento oficial com foto. É importante que o voluntário não esteja em jejum, apresente bom estado de saúde, tenha entre 16 e 69 anos de idade e pese mais de 50 kg. Jovens de 16 e 17 anos, só poderão realizar a doação mediante a autorização de um responsável. No caso de idosos com mais de 60 anos, é necessário que não seja a primeira doação.

