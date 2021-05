Boletim Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 08:00

276 casos a mais, um aumento de 75% em relação ao A cidade de Porto Real fechou o mês de abril com 1762 casos confirmados e 45 mortes de coronavírus. Foram, um aumento de 75% em relação ao mês anterior.

As mortes apresentaram 300% de aumento, com oito óbitos a mais do que o mês de março.

O número de recuperados chegou a 1575 pessoas que tiveram a doença e conseguiram se curar.