Publicado 24/05/2021 16:00

Através de uma parceria com a Fundação Mokiti Okada, localizada em Bananal (SP), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), em um projeto de reativação do viveiro de mudas, recebeu a doação de 400 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Segundo informou o diretor da SMMA, Alex de Almeida, dentre as espécies recebidas estão mudas de jabuticaba, ipê, araçá, pata de vaca e ingá.

“Estamos reativando o viveiro de mudas e temos um projeto de arborização para o município”, contou com entusiasmo o diretor e afirmou que estão buscando várias parcerias para auxílio com substrato e mudas para o viveiro municipal. “Aproveito para agradecer a fundação Mokiti Okada pela doação destas 400 mudas, pois vai alavancar nosso projeto de doação e de plantio na cidade”, destacou Alex de Almeida.

O prefeito Alexandre Serfiotis frisou que cuidar do meio ambiente é uma prioridade e que projetos como da reativação do viveiro de mudas e de arborização para a cidade são de extrema importância. “Estabelecer parcerias que auxiliem no trabalho de preservação ambiental é para aplaudirmos”, agradeceu as doações.