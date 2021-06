Colégio Estadual República Italiana, no Centro de Porto Real - Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 07:00

Durante esta semana, de 14 a 18 de junho, as escolas estaduais de 41 municípios fluminenses, entre eles Porto Real, terão aulas no modelo de ensino híbrido (presencial e remoto). O município possui apenas uma unidade do Governo do Estado, o Colégio Estadual República Italiana, no Centro, com cerca de 450 alunos do Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Nesse caso, a unidade poderá oferecer atividades pedagógicas presenciais, conforme prevê a Resolução nº 5.930, publicada no dia 23 de abril, que estabeleceu protocolos e orientações complementares para o atendimento nas unidades escolares públicas e privadas do sistema estadual de ensino. Caberá aos responsáveis, ou alunos maiores de idade desses municípios, a opção pelo retorno presencial ou a permanência somente no ensino remoto.

As escolas deverão realizar as adequações necessárias ao seu plano de ação em vigor, de acordo com o planejamento alternativo previamente elaborado pelo estabelecimento de ensino. Caberá às direções a organização das atividades presenciais, observando a sua realidade, considerando o projeto pedagógico da unidade escolar, os docentes disponíveis, o distanciamento social e os protocolos sanitários.