Todos os candidatos foram chamados através do banco de currículos do SineFabiano Sabino

Publicado 22/07/2021 09:00

Através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, um novo processo seletivo foi realizado na quarta-feira (21), no Horto Municipal de Porto Real. Ao todo, a Secretaria convocou 50 candidatos, que fizeram um teste avaliativo de conhecimentos gerais para as vagas de Operador de Produção em uma empresa do município que atua no setor automotivo.

De acordo com a analista de RH da empresa que auxiliou na aplicação da prova, os candidatos aprovados no teste serão chamados para a segunda etapa, que será realizada dentro da instituição. Os aprovados ainda receberão diversos benefícios como: planos de saúde e odontológico; cartão alimentação e farmácia; transporte fretado e alimentação na empresa; auxílio material escolar e PPR (Programa de Participação nos Resultados).

Durante a aplicação da prova, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Viviane Gonçalves, esclareceu que os candidatos foram divididos em duas turmas, visando manter o distanciamento social, além de outras medidas de prevenção contra Covid-19.