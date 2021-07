Centro de Especialidades Odontológicas Almyr Marassi de Porto Real (CEO) - Fabiano Sabino

Cumprindo uma agenda técnica do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (CRO-RJ), o Centro de Especialidades Odontológicas Almyr Marassi de Porto Real (CEO), recebeu na quarta-feira (21), o presidente do CRO-RJ, Altair Dantas de Andrade, e a vice-presidente do Conselho Federal de Odontologia (CFO), Tessa de Lucena Botelho.

Segundo o diretor de Odontologia de Porto Real, Fábio Ghetti Rodrigues, os representantes visaram conversar com os profissionais sobre as demandas municipais, bem como, averiguar as diversas situações de trabalho, como: comprovação das duas doses das vacinas contra a Covid-19 nos profissionais; utilização de equipamentos de proteção individual e as condições de trabalho dentro das unidades.