Tenda do ‘Valoriza Wi-fi Brasil’ está montada na Rua Hilário Ettore, 442, Centro. - Divulgação

Publicado 23/07/2021 09:00

A inclusão digital através do acesso gratuito à internet é um dos principais pontos levantados pelo ‘Valoriza Wi-fi Brasil’, um projeto desenvolvido pelo Ministério das Comunicações e Banco do Brasil, que está com uma tenda montada no pátio da prefeitura de Porto Real.

O projeto disponibiliza à população três áreas que exploram o uso da tecnologia e o mundo virtual:

Área Gamer: que dispõe de um Vídeo-Game e visa incentivar os esportes digitais;

Óculos de Realidade Virtual: onde é possível explorar o Centro Cultural do Rio de Janeiro e uma exposição sobre o Antigo Egito;

Espaço Wi-fi: uma área com wi-fi gratuito e em uma conexão de alta velocidade.

A tenda do ‘Valoriza Wi-fi Brasil’ está localizada à Rua Hilário Ettore, 442, Centro, e estará disponível até esta sexta-feira (23), das 8h às 17h.